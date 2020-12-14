Донецький клуб ставить завдання виграти турнір.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що мета донецького клубу в Лізі Європи - виграти турнір.

Про це він сказав у коментарі прес-службі "гірників".

"Ми повинні вигравати цей турнір. Якщо в минулому сезоні дійшли до півфіналу, то тепер потрібно зробити ще один ривок, ще один крок - у фінал", - сказав Палкін.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру також зазначив, що команда ставить перед собою завдання дійти до фіналу:

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"Щось планувати, не знаючи, якими будуть суперники, дуже складна вправа. У будь-якому випадку у нас є кисло-солодкий присмак після єврокубкового шляху минулого сезону. З одного боку, було приємно дійти до півфіналу Ліги Європи, але з іншого - погано, що не дійшли до фіналу. Ми живемо між двома цими почуттями. Хотіли б дійти до кінця. Будемо працювати і знаємо, наскільки це складно".

"Шахтар" у Лізі Європи: що потрібно знати

У минулому сезоні "Шахтар" дійшов до півфіналу Ліги Європи, де в одноматчевій дуелі розгромно програв "Інтеру" (0:5).

У поточному сезоні "гірники" опинилися в ЛЄ після того, як зайняли третє місце в групі Ліги чемпіонів з "Реалом", "Боруссією" М і "Інтером".

В 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтарю" належить зіграти з тель-авівським "Маккабі".

Палкін і Каштру прокоментували результат жеребкування 1/16 фіналу.

Матчі першого раунду плей-офф "Шахтар" проведе 18 і 25 лютого.

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Автор: Антон Дудар