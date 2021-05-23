Підопічні Андрія Шевченка зіграли всі чотири поєдинки у 2021 році з ідентичним рахунком.

Збірна України провела в Харкові на ОСК "Металіст" свій перший товариський матч у 2021 році. Команда Андрія Шевченка розписала мирову з Бахрейном - 1:1.

Після першого тайму рахунок не був відкритий. Україна більше домінувала, але розхитати оборонні редути Бахрейну так і не вдалося. Серед небезпечних моментів варто згадати "рейд" Віталія Миколенка, який на віражі увірвався до чужого карного майданчику й відкотив Миколі Шапаренку м'яча під удар. Втім, хавбек "Динамо" не зміг влучити по "круглому" й завдати акцентованого удару.

В другому таймі українці почали тиснути ще більше. Також на поле вийшли два дебютанти: Артем Довбик та Геннадій Судаков поміняли Артема Бєсєдіна й Тараса Степаненка відповідно. І якраз Довбик на 68-й хвилини змарнував реальну нагоду відкрити рахунок в зустрічі! Форвард "Дніпра-1" влучив у стійку з близької відстані.

На 75-й хвилині Україна пропустила вкрай нелогічний гол. Анатолій Трубін вибіг з воріт, сфолив і "привіз" пенальті. Нападник Бахрейну холоднокровно в авантюрному стилі реалізував 11-тиметровий удар "паненкою" та відкрив рахунок в матчі.

Проте на 91-й хвилині Довбик потужно прострілив вздовж карного майданчика, а Віктор Циганков замкнув передачу й врятував для "синьо-жовтих" нічию.

Україна - Бахрейн - 1:1

Голи: Циганков, 91 - Дхія, 75 (пенальті)

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Кривцов (Попов, 64), Тимчик, (Караваєв, 78), Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Шапаренко, Марлос, Бєсєдін (Довбик, 46), Зубков (Циганков, 46)

Бахрейн: Лутфалла, Набіль (аль-Хаза, 76), аль-Шемсан, Абдула Алі, Редха, Харам, аль-Шайх, Хумайдан (Хелаїф, 75), аль-Асвад (Дхія, 65), Мархун (Мадан, 75), аль-Ромайхі

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Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020

Перед чемпіонатом Європи збірній України залишилось провести ще два спаринги: проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні.

У спарингу проти Бахрейну тренерський штаб не зміг розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група гравців приєднається до команди пізніше.

В таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера, колектив Андрія Шевченка в Харкові у доброму гуморі продовжує підготовку до Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін