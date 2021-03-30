Андрій Шевченко поспілкувався з мас-медіа перед третім матчем відбору ЧС-2022.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на прес-конференції, присвяченій матчу проти Казахстану, повідомив про травму Євгена Коноплянки та підкреслив наскільки майбутній суперник може бути небезпечним.

Про це повідомляє УАФ.

"На жаль, неприємна новина. Євген Коноплянка на тренуванні отримав травму і не зіграє завтра", - розпочав з прикрих повідомлень 44-річний наставник.

"До кожного суперника готуємося по різному. Спробували дві системи, які працюють. Будемо бачити, яка підходить краще під цього суперника. Казахстан команда, яка до кінця бореться. Вони грають другим номером. Завтра будемо чекати непростий матч. Перед нами стоїть завдання - виграти", - наголосив тренер.

"Розуміємо, що буде протистояти організована команда, яка буде намагатися відібрати очки. Не має значення, з якою командою ти граєш. Це дуже короткий турнір. Завдання - потрапити на чемпіонат світу, з першої путівки або з другого місця і з плей-оф. Кожне очко важливе. Відповідальність однакова, як з Францією, так і Казахстаном", - вважає фахівець.

"Що стосується Євро, спілкувався з Роберто Манчіні, спілкувалися на тему того, щоб УЄФА дала можливість розширити заявний лист у зв'язку з цією ситуацією і ковідом. Я підтримую його (Манчіні), це правильне рішення. Мені такі ініціативи підходять. Що стосується підготовки на Євро, я думаю, що зараз немає сенсу про це говорити, ще є час. Однозначний список буде розширеним, буде більша кількість гравців, ніж зараз. Подивимося кінцівку сезону і як відновлюються гравці, які отримали травму. Виходячи з цього будемо робити розширений лист, а потім заявний лист", - відповів на питання, пов'язане з чемпіонатом Європи Шевченко.

Зауважимо, що своє спілкування з журналістами головний тренер збірної почав знову українською мовою, продовживши тенденцію.

Україна - Казахстан: перед матчем

Збірна України у двох стартових турах кваліфікації набрала 2 очки. Спершу українці зіграли внічию з Францією (1:1), а потім з тим же рахунком вже на своєму полі завершили матч проти Фінляндії.

Казахстан у відборі провів поки тільки один матч - 28 березня вдома казахи поступилися Франції з рахунком 0:2.

Положення команд у групі D: Франція - 4 очки (2 гри), Фінляндія - 2 (2), Україна - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали чотири рази. У відборі на ЧС-2006 українці виграли 2:1 і 2:0, а в кваліфікації на ЧС-2010 - 3:1 і 2:1.

Українській збірній через травми в матчі не допоможуть Євген Коноплянка, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Артем Бєсєдін та Андрій Ярмоленко. А Віталій Миколенко пропустить гру через дискваліфікацію.

Матч судитимуть арбітри зі Словенії на чолі з Матеєм Югом. Матчі збірної України він раніше не обслуговував.

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Автор: Будрін Артем