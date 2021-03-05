Артем Мілевський ще не забивав за Минай / фото ФК Минай
З 6 по 8 березня пройдуть матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу.
Розклад трансляцій
6 березня
14.00. "Маріуполь" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Олімпік" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 2"
7 березня
14.00. "Динамо" - "Минай"
Трансляція - телеканал "2+2"
17.00. "Зоря" - "Львів"
Трансляція - УНІАН ТБ
19.30. "Інгулець" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 1"
8 березня
14.00. "Рух" - "Десна"
Трансляція - "Футбол 1"
14.00. "Дніпро-1" - "Олександрія"
Трансляція - УНІАН ТБ
Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур
- Після 16 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (37 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
- Аутсайдерами турніру є "Інгулець" і "Львів", у яких по 12 очок.
- У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
- Українська Прем'єр-ліга: результати 16-го туру.
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