Артем Мілевський ще не забивав за Минай / фото ФК Минай

З 6 по 8 березня пройдуть матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу.

Розклад трансляцій

6 березня

14.00. "Маріуполь" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Олімпік" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 2"

7 березня

14.00. "Динамо" - "Минай"

Трансляція - телеканал "2+2"

17.00. "Зоря" - "Львів"

Трансляція - УНІАН ТБ

19.30. "Інгулець" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 1"

8 березня

14.00. "Рух" - "Десна"

Трансляція - "Футбол 1"

14.00. "Дніпро-1" - "Олександрія"

Трансляція - УНІАН ТБ

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

  • Після 16 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (37 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".
  • Аутсайдерами турніру є "Інгулець" і "Львів", у яких по 12 очок.
  • У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
  • Українська Прем'єр-ліга: результати 16-го туру.

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Автор: Антон Дудар