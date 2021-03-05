Українська Прем'єр-ліга: де і коли дивитися матчі 17-го туру

Артем Мілевський зіграє проти "Динамо", а "Шахтар" зустрінеться з "Олімпіком".

З 6 по 8 березня пройдуть матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу. Розклад трансляцій 6 березня 14.00. "Маріуполь" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Олімпік" - "Шахтар" Трансляція - "Футбол 2" 7 березня 14.00. "Динамо" - "Минай" Трансляція - телеканал "2+2" 17.00. "Зоря" - "Львів" Трансляція - УНІАН ТБ 19.30. "Інгулець" - "Колос" Трансляція - "Футбол 1" 8 березня 14.00. "Рух" - "Десна" Трансляція - "Футбол 1" 14.00. "Дніпро-1" - "Олександрія" Трансляція - УНІАН ТБ Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур Після 16 турів в УПЛ лідирує "Динамо" (37 очок), яке на 4 пункти випереджає "Шахтар".

Аутсайдерами турніру є "Інгулець" і "Львів", у яких по 12 очок.

У гонці бомбардирів лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Українська Прем'єр-ліга: результати 16-го туру. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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