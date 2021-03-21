Переможний гол забив грузинський півзахисник.

"Інгулець" та "Олександрія" зустрічалися в рамках 19-го туру чемпіонату України. Поєдинок відбувся на стадіоні "Зірка" в Кропивницькому.

Зустріч була напруженою, оскільки команди з одної області та представляють аграрний регіон нашої країни. Президенти обох клубів є бізнесменами з аграрної індустрії, а запеклі поєдинки між цими командами ще в Першій лізі охрестили "Аграрним дербі". На додаток, в матчі першого кола команди видали безкомпромісний спектакль, де з рахунком 4:3 перемогла команда Володимира Шарана.

Цього разу матч завершився мінімальною перемогою "Інгульця" - 1:0.

Після цієї гри у команди Сергія Лавриненка - 19 очок і 9-е місце в таблиці, у "Олександрії" - 26 очок і сьома позиція. Це перша перемога в історії для команди зі смт Петрове над своїм суперником з Олександрії.

"Інгулець" - "Олександрія" - 1:0

Гол: Січінава, 45+2

"Інгулець": Малиш, Квасний (Синьогуб, 84), Салем, Ковальов, Балан, Шишка (Чайковський, 78), Кучеренко, Бартулович (Коваленко, 62), Запорожець (Васін, 84), Козак (Щедрий, 62), Січінава.

"Олександрія": Паньків, Вантух, Бондаренко (Дубра, 26), Мірошніченко (Мишенко, 66), Третьяков (Стецьков, 88), Гречишкін, Калюжний (Гордієнко, 66), Лучкевич, Устименко (Новіков, 46), Сітало.

Відео переможного м'яча до вашої уваги від телеканалів "Футбол 1,2,3":

Українська Прем'єр-ліга: 19-й тур

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Автор: Будрін Артем