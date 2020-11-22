"Минай" обійшов дніпрян у турнірній таблиці.

В рамках 10-го туру УПЛ зустрічалися "Минай" і "Дніпро-1". Матч пройшов на стадіоні "Авангард" в Ужгороді.

На 15-й хвилині у ворота "Миная" був призначений пенальті після перегляду VAR. Одинадцятиметровий реалізував Олексій Хобленко.

Під кінець тайму "Минай" відігрався, також забивши з пенальті - точного удару завдав Анатолій Нурієв.

У середині другого тайму "Дніпро-1" залишився в меншості після вилучення Хобленка, і під кінець матчу господарям вдалося вирвати перемогу. Спершу Василь Пиняшко забив свій дебютний гол в УПЛ, а на 90-й хвилині Нурієв оформив дубль.

"Минай" набрав 9 очок і піднявся на десяте місце в УПЛ. У "Дніпра-1" - 8 очок і одинадцята позиція.

"Минай" - "Дніпро-1" - 3:2

Голи: Нурієв, 45+2 (з пенальті), 90+1, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (з пенальті), Коркішко, 90+7 (з пенальті)

"Минай": Попович (Каніболоцький, 56), Меліченко, Матич (Маткобожик, 90+3), Лопирьонок, Пиняшко, Саків, Книш (Хахльов, 72), Ткачук, Сніжко (Голодюк, 90+4), Нурієв, Кожанов (Шпак, 73)

"Дніпро-1": Сарнавський, Тейлор (Чичиков, 71), Сваток, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Назаренко (Довбик, 76), Булеца (Коркішко, 70), Цуріков, Хобленко

Попередження: Хахльов - Назаренко, Тейлор, Дубінчак, Ігнатенко

Вилучення: Хобленко, 67

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

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Автор: Антон Дудар