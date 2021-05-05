Все вирішив єдиний гол з пенальті.

У матчі 25-го туру Української Прем'єр-ліги "Зоря" завітала в гості до "Дніпра-1".

У першому таймі команди на двох завдали лише одного удару в отвір воріт та пішли відпочивати без голів. У другій половині зустрічі гравці жвавіше почали бігати й створювати гольові нагоди. Проте на 69-й хвилині, дніпряни залишилися в меншості, оскільки вилучення заробив Данило Ігнатенко.

Через 10 хвилин з цього моменту луганчани відкрили рахунок в зустрічі. Екс-півзахисник німецького "Баєру" Владлен Юрченко реалізував пенальті та поставив крапку в матчі.

Таким чином, "Зоря" набрала 47 очок і за тур до кінця чемпіонату є недосяжною для переслідувачів. У найближчого "Колосу" всього 41 очко, а це означає, що як мінімум бронзові медалі опиняться на шиї в підопічних Віктора Скрипника. "Дніпро-1" залишився на 8-й позиції з 29-ма балами.

"Дніпро-1" - "Зоря" - 0:1

Голи: Юрченко, 79 (пенальті)

"Дніпро-1": Юрчук, Адамюк (Цуріков, 83), Сваток, Дуглас, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Булеца (Білл, 83), Тейлор, Довбик, Ді Франко

"Зоря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Іванісеня (Цвек, 83), Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв, Громов (Аллах'яр, 74)

Попередження: Дубінчак, 13, Дуглас, 45+1, Тейлор, 90+1 - Іванісеня, 40, Вернидуб, 44, Аллах'яр, 85.

Вилучення: Ігнатенко, 69

Відеоогляд від телеканалу УНІАН.

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Українська Прем'єр-ліга: 25-й тур

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Автор: Артем Будрін