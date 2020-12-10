"Боруссія" Менхенгладбах вперше в історії клубу пробилася в плей-офф Ліги чемпіонів.

Футболісти "Боруссії" Менхенгладбах після закінчення свого матчу 6-го туру Ліги чемпіонів проти "Реала", не покидаючи поле, дивилися на планшеті і телефонах закінчення матчу "Інтер" - "Шахтар".

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Справа в тому, що "Боруссія" програла "Реалу" в Мадриді (0:2), і її доля залежала від результату паралельної зустрічі. Якби матч "Інтер"- "Шахтар" завершився перемогою однієї з команд, гладбахці опустилися б на третє місце в групі і не потрапили б до плей-офф ЛЧ.

Таким чином, гравці "Боруссії" вболівали за нічию в поєдинку італійського та українського клубів.

Після того, як арбітр зустрічі "Інтер" - "Шахтар" дав фінальний свисток, гравці і тренери "Боруссії" почали бурхливо святкувати свій успіх.

Вони посіли друге місце в групі В, вперше в історії клубу пробившись в плей-офф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів: розв'язка в групі В

Перед 6-м туром в групі В склалася ситуація, при якій всі чотири команди зберігали шанси на вихід до плей-офф Ліги чемпіонів і три з чотирьох (крім "Боруссії") могли вилетіти з єврокубків.

У заключному турі "Реал" на своєму полі обіграв "Боруссію" М (2:0), а "Інтер" і "Шахтар" в Мілані зіграли внічию (0:0).

"Реал" набрав 10 очок і вийшов у плей-офф ЛЧ з першого місця. "Боруссія "(8 очок) стала другою за рахунок переваги в особистих зустрічах над "Шахтарем". "Гірники", набравши 8 очок, вирушили в Лігу Європи, а "Інтер" (6 очок) сенсаційно вилетів з єврокубків.

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Автор: Антон Дудар