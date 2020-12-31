Алан Патрік забив красивий гол Бенфіці / фото ФК Шахтар
Вболівальники "Шахтаря" обрали найкращий гол команди у 2020 році.
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Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Найкращим визнаний ефектний удар бразильця Алана Патріка в матчі Ліги Європи проти "Бенфіки".
Голосування тривало протягом 16 днів і проходило в чотири етапи. У фіналі гол Алана Патріка набрав більше голосів, ніж гол Марлоса у ворота "Десни" - 441 проти 149.
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