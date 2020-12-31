Переможцем став півзахисник Алан Патрік.

Вболівальники "Шахтаря" обрали найкращий гол команди у 2020 році.

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Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Найкращим визнаний ефектний удар бразильця Алана Патріка в матчі Ліги Європи проти "Бенфіки".

Голосування тривало протягом 16 днів і проходило в чотири етапи. У фіналі гол Алана Патріка набрав більше голосів, ніж гол Марлоса у ворота "Десни" - 441 проти 149.

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Автор: Антон Дудар