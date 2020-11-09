Віктор Корнієнко уникне операції, але не встигне відновитися до до кінця першої половини сезону.

Захисник донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко не з'явиться на полі до кінця року через травму, яку він отримав у матчі з київським"Динамо".

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Про це повідомив директор медичного департаменту "Шахтаря" Дмитро Скибинський у коментарі прес-службі клубу.

"Корнієнко отримав травму в кінці першого тайму в результаті фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв'язок голеностопа з частковим пошкодженням межберцового синдесмоза. В даному випадку футболіст був на порозі оперативного лікування.

Це серйозна травма. Лікування та реабілітація Корнієнка за попередніми оцінками займе від 4 до 6 тижнів", - сказав Скибінський.

Сам 21-річний футболіст на своїй сторінці в Instagram показав, як виглядає його нога, а також подякував усім за підтримку:

"Якось так. Спасибі всім за підтримку. Повернуся ще сильнішим".

"Динамо" - "Шахтар": підсумки матчу

"Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0 і завдав киянам першої поразки в поточному сезоні УПЛ.

"Динамо" в цьому матчі не могло розраховувати на дванадцять гравців, які вибули через позитивні тести на коронавірус.

"Шахтар"набрав 19 очок і впритул підібрався до "Динамо", яке зберігає лідерство в УПЛ, маючи в активі 20 очок.

"Шахтар" здобув 25-ту перемогу над "Динамо" в рамках чемпіонатів України. У киян - 24 перемоги над "гірниками", ще 17 матчів завершилися внічию.

"Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вдруге в цьому сезоні. Раніше команда Луческу здобула перемогу в битві за Суперкубок України (3:1).

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Автор: Данило Слесь