Захисник донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко не з'явиться на полі до кінця року через травму, яку він отримав у матчі з київським"Динамо".
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Про це повідомив директор медичного департаменту "Шахтаря" Дмитро Скибинський у коментарі прес-службі клубу.
"Корнієнко отримав травму в кінці першого тайму в результаті фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв'язок голеностопа з частковим пошкодженням межберцового синдесмоза. В даному випадку футболіст був на порозі оперативного лікування.
Це серйозна травма. Лікування та реабілітація Корнієнка за попередніми оцінками займе від 4 до 6 тижнів", - сказав Скибінський.
Сам 21-річний футболіст на своїй сторінці в Instagram показав, як виглядає його нога, а також подякував усім за підтримку:
"Якось так. Спасибі всім за підтримку. Повернуся ще сильнішим".
"Динамо" - "Шахтар": підсумки матчу
- "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0 і завдав киянам першої поразки в поточному сезоні УПЛ.
- "Динамо" в цьому матчі не могло розраховувати на дванадцять гравців, які вибули через позитивні тести на коронавірус.
- "Шахтар"набрав 19 очок і впритул підібрався до "Динамо", яке зберігає лідерство в УПЛ, маючи в активі 20 очок.
- "Шахтар" здобув 25-ту перемогу над "Динамо" в рамках чемпіонатів України. У киян - 24 перемоги над "гірниками", ще 17 матчів завершилися внічию.
- "Динамо" і "Шахтар" зустрічалися вдруге в цьому сезоні. Раніше команда Луческу здобула перемогу в битві за Суперкубок України (3:1).
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