Колишній форвард "Манчестер Юнайтед" вважає цей метод неефективним.

Форвард та лідер "Кристал Пеласу" Вілфрід Заха заявив про те, що він не буде вставати на коліно і підтримувати рух Black Lives Matter.

Про це повідомляє Goal.

"Я вже говорив, що вважаю колінопреклоніння дурним. У дитинстві батьки пояснювали мені, що я повинен пишатися своїм кольором шкіри незалежно від обставин. Я вважаю, що ми повинні стояти. Я не збираюся ставати на коліно і носити одяг з написом Black Lives Matter на спині, тому що це немов мішень", - здивував заявою Заха.

28-річний івуарієць конкретизував чому саме не хоче підтримувати рух Black Lives Mattеr.

"Ми ізолюємо себе. Ми намагаємося сказати, що ми рівні, але ізолюємо себе всіма цими речами, які все одно не працюють. Я вважаю, що ми повинні стояти на повний зріст, і я не збираюся говорити про расизм та інші речі заради галочки. Поки не буде ніяких дій, навіть не кажіть мені про це ", - зайняв тверду позицію нападник лондонського клубу.

Читайте також"Зроби як Енке": зірковий воротар АПЛ розповів дику історію про свою відмову від соціальних мереж

Читайте також:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем