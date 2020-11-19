Італійський клуб може оформити трансфер Владислава Супряги і залишити футболіста в київському клубі на правах оренди.

Італійський "Мілан" серйозно зацікавлений у послугах форварда київського "Динамо" і збірної України Владислава Супряги.

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Про це повідомляє портал TodoFichajes.

Як стверджує джерело, "россонері" вже почали переговори з київським клубом і хочуть оформити трансфер Супряги, після чого ще на один сезон залишити його в Києві на правах оренди.

"Динамо" хоче отримати за 20-річного футболіста суму близько 15 мільйонів євро, але в італійському клубі розраховують знизити ціну питання.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати

Влітку Супряга повернувся в "Динамо" після успішної оренди в "Дніпрі-1". Під керівництвом Мірчі Луческу він став основним нападником у "Динамо".

Раніше футболістом цікавилася італійська "Болонья". Спортивний директор клубу 3 жовтня повідомив, що італійці згорнули переговори щодо Супряги.

8 жовтня Супряга продовжив контракт з "Динамо", підписавши довгострокову угоду.

У нинішньому сезоні у всіх турнірах на рахунку Супряги 3 забитих голи.

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Переклад: Данило Слесь