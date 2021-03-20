Полтавці продовжили серію невдач "Олімпіка", який програв вшосте поспіль.

"Ворскла" розгромила "Олімпік" у 19-му турі чемпіонату України.

Матч завершився з рахунком 3:0. Дублем у переможців відзначився Руслан Степанюк.

Для "Олімпіка" ця поразка стала шостою поспіль у чемпіонаті. У донецького клубу - 17 очок і десята позиція.

"Ворскла "набрала 31 очко і піднялася на четверте місце, обійшовши "Десну".

"Ворскла" - "Олімпік" - 3:0

Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)

"Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу (Семілет, 83), Луїзао (Скляр, 68), Тілль, Пуцлін, Кане, Степанюк (Челядін, 75), Кулач

"Олімпік": Бетім, Пасіч, Зотько, Векляк, Снурніцин (Завійський, 46), Лебеденко, Альваренга (Беніто, 63), Бабенко, Політило, Таллес, Нкенг

Попередження: Кулач - Зотько

Українська Прем'єр-ліга: 19-й тур

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Автор: Антон Дудар