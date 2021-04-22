УЄФА вирішив забрати право проводити матчі Євро-2020 в іспанського міста Більбао.
Про це повідомляє Marca з посиланням на сайт міської ради Більбао.
Причина - місцева влада не змогла пообіцяти, що допустить вболівальників на трибуни "Сан-Мамеса".
Міські урядовці хочуть оскаржити вердикт УЄФА в суді. У Більбао вважають, що вони дотримувалися абсолютно всіх зобов'язань прописаних в контракті. На додачу, на організацію заходу вже витрачено понад 1,2 мільйона євро.
Зауважимо, що 23 квітня УЄФА остаточно назве перелік міст-господарів, які прийматимуть поєдинки Євро-2020.
Читайте такожЄ одна жінка: УЄФА назвав арбітрів на Євро-2020
Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".
- У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.
- Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
- Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram