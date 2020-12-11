"Арсенал" виграв групу В із максимальним результатом - 18 очок.

Тільки одна команда в сезоні 2020/21 показала стовідсотковий результат в груповому етапі клубних турнірів УЄФА - це лондонський "Арсенал".

У 6-му турі Ліги Європи "каноніри" перемогли "Дандолк" (4:2) і виграли групу B із максимальним результатом - 18 очок в 6 турах. Більше ніхто не зміг цього зробити, що в Лізі Європи, що в Лізі чемпіонів.

У Лізі чемпіонів максимум став 16 очок, які набрали "Баварія" і " Манчестер Сіті". На їхньому рахунку по 5 виграних матчів і по одній нічиїй.

Only one team has a 100% record in UEFA club competitions this season.



It's Arsenal. 💯 pic.twitter.com/E52g7c1Pc6 — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2020

Відзначимо, що перемога над ірландським "Дандолком" стала для "Арсеналу" шостою поспіль в єврокубках. Востаннє клуб демонстрував таку тривалу виграшну серію на європейській арені ще 15 років тому. Тоді команда завершила свій виступ у Лізі чемпіонів сезону - 2004/05 перемогою над мюнхенською "Баварією", а наступного сезону виграла п'ять стартових матчів групового етапу турніру.

Плей-офф Ліги Європи 2020-2021: що потрібно знати

Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ відбудеться 14 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого.

Сіяними при жеребкуванні будуть команди, які зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ, а також "Шахтар", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге" і "Аякс".

В 1/16 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.

Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.

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Автор: Олег Давигора