Тільки одна команда в сезоні 2020/21 показала стовідсотковий результат в груповому етапі клубних турнірів УЄФА - це лондонський "Арсенал".
У 6-му турі Ліги Європи "каноніри" перемогли "Дандолк" (4:2) і виграли групу B із максимальним результатом - 18 очок в 6 турах. Більше ніхто не зміг цього зробити, що в Лізі Європи, що в Лізі чемпіонів.
У Лізі чемпіонів максимум став 16 очок, які набрали "Баварія" і " Манчестер Сіті". На їхньому рахунку по 5 виграних матчів і по одній нічиїй.
Only one team has a 100% record in UEFA club competitions this season.— Squawka Football (@Squawka) December 10, 2020
It's Arsenal. 💯 pic.twitter.com/E52g7c1Pc6
Відзначимо, що перемога над ірландським "Дандолком" стала для "Арсеналу" шостою поспіль в єврокубках. Востаннє клуб демонстрував таку тривалу виграшну серію на європейській арені ще 15 років тому. Тоді команда завершила свій виступ у Лізі чемпіонів сезону - 2004/05 перемогою над мюнхенською "Баварією", а наступного сезону виграла п'ять стартових матчів групового етапу турніру.
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- Жеребкування 1/16 фіналу ЛЄ відбудеться 14 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.
Матчі 1/16 фіналу будуть зіграні 18 і 25 лютого.
Сіяними при жеребкуванні будуть команди, які зайняли перші місця в своїх групах ЛЄ, а також "Шахтар", "Манчестер Юнайтед", "Брюгге" і "Аякс".
В 1/16 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи Ліги Європи, а також представники однієї національної асоціації. Також УЄФА розводить представників України та Росії.
Плей-офф ЛЄ триватиме до 26 травня, коли в Гданську буде зіграний фінал.
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