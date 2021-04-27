Мюнхенський клуб тренуватиме Юліан Нагельсманн.

Головний тренер "РБ Лейпциг" Юліан Нагельсманн влітку змінить Ханса-Дітера Фліка біля керма мюнхенської "Баварії".

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Про це повідомив офіційний сайт "Баварії".

Мюнхенський клуб домовився з "РБ Лейпциг" про суму компенсації за перехід тренера з чинним контрактом. Офіційно вона не розголошується, а за неофіційними даними складе до 25 мільйонів євро.

Нагельсманн приступить до своїх обов'язків в "Баварії" з 1 липня 2021 року. Його угода з клубом розрахована на п'ять років.

"Переконаний, що разом з Юліаном Нагельсманном на нас чекає успішне майбутнє. Готовність підписати п'ятирічний контракт говорить про те, наскільки він ототожнює себе з "Баварією", - зазначив виконавчий директор клубу Олівер Кан.

Також "Баварія" повідомила, що досягла домовленості з Хансі Фліком про достроковий розрив угоди. Як повідомлялося раніше, тренер продовжить кар'єру в збірній Німеччини.

Юліан Нагельсманн: кар'єра і досягнення

Нагельсманн починав тренерську кар'єру з роботи в юнацьких командах, потім він працював асистентом головного тренера в "Хоффенхаймі", а в 2016 році очолив команду. У 28 років він став наймолодшим головним тренером в історії Бундесліги.

У сезоні 2016-2017 Нагельсманн привів "Хоффенхайм" до найкращого результату в історії клубу - четвертого місця в Бундеслізі і дебютної путівки в Лігу чемпіонів. У наступному сезоні команда фінішувала в чемпіонаті Німеччини третьою.

У 2017 році він був визнаний найкращим футбольним тренером року в Німеччині.

У 2019 році Нагельсманн підписав контракт з "РБ Лейпциг". У дебютному сезоні він привів команду до бронзових медалей Бундесліги, а також вивів до півфіналу ЛЧ.

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Автор: Антон Дудар