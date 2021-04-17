"Я хотів би розірвати контракт": тренер Баварії підтвердив, що влітку піде з клубу

Гансі Флік повідомив про своє рішення заради того, щоб його підопічні не губилися у чутках.

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