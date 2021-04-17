Головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік особисто оголосив, що покине мюнхенський клуб літом 2021 року. Зізнання німець озвучив після перемоги з рахунком 3:2 над "Вольфсбургом" в рамках Бундесліги.
Слова наставника наводить Kicker.
"Я хотів би розірвати контракт після закінчення сезону. Це факт. Для мене було просто важливо, щоб команда дізналася про це від мене, бо вже ходять різні чутки", - приголомшив 56-річний фахівець футбольну спільноту.
Німецькі ЗМІ активно "сватають" Фліка на посаду керманича збірної Німеччини, оскільки Йоахім Льов сказав, що йде у відставку після 15 років на чолі "Бундестім". Також цю інформацію підтвердив легенда світового футболу Лотар Маттеус.
Нагадаємо, що 13 квітня "Баварія" склала повноваження чинного володаря трофею Ліги чемпіонів, поступившись ПСЖ.
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Гансі Флік: головні досягнення
- Флік очолив команду по ходу минулого сезону, замінивши хорватського фахівця Ніко Ковача.
- Йому одразу вдалося з "Баварією" у 2020 році зробити требл: в його послужному списку перемоги в таких турнірах як Ліга чемпіонів, чемпіонат Німеччини, Кубок Німеччини, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Німеччини.
- Флік вже працював у збірній Німеччині. У 2014 році він був першим асистентом Льова і допоміг команді стати чемпіонами світу.
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