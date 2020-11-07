Артем Кравець замінить у національній команді Владислава Супрягу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав у команду нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця.

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Про це повідомила прес-служба УАФ.

Цей крок пов'язаний з тим, що коронавірус було виявлено у форварда "Динамо" Владислава Супряги - в УАФ офіційно підтвердили цю інформацію.

Також COVID-19 не дозволить поїхати до збірної динамівцям Георгію Бущану, Віталію Миколенку, Олександру Караваєву, Миколі Шапаренку та півзахиснику грецького АЕКа Євгену Шахову.

При цьому зіграти за збірну зможе захисник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, який здав позитивний тест ще два тижні тому і вже відбув самоізоляцію.

Артем Кравець має на своєму рахунку 23 матчі і 8 голів за збірну України.

Збірна України: матчі в листопаді

11 листопада збірна України проведе в Харкові товариський матч проти збірної Польщі.

Далі на українську команду чекає завершення групового етапу Ліги націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Після чотирьох турів у своїй групі Ліги націй збірна України, набравши 6 очок, займає третє місце.

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Автор: Данило Слесь