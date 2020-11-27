Збірна України / фото REUTERS

Міжнародна федерація футболу представила свіжий рейтинг національних збірних.

Він опублікований на офіційному сайті ФІФА.

Збірна України в рейтингу опустилася на одну сходинку і займає 24-е місце.

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Топ-10 рейтингу

1 (1). Бельгія - 1 780 балів

2 (2). Франція - 1755

3 (3). Бразилія - 1743

4 (4). Англія - 1670

5 (5). Португалія - 1662

6 (6). Іспанія - 1645

7 (8). Аргентина - 1642

8 (7). Уругвай-1639

9 (11). Мексика - 1632

10 (12). Італія - 1625...

24 (23). Україна - 1528

Збірна України: матчі в листопаді

  • Листопадовий цикл матчів розпочався для збірної України з поразки від Польщі в товариській грі (0:2).
  • Потім "жовто-сині" в рамках Ліги націй програли Німеччині - 1:3.
  • 17 листопада мав відбутися матч Ліги націй Швейцарія - Україна, проте він був скасований. Розглянувши справу, УЄФА присудив технічну поразку українській збірній. Через це "жовто-сині" покинули елітний дивізіон Ліги націй.

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Автор: Антон Дудар