Збірна України втратила одну позицію в рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Міжнародна федерація футболу представила свіжий рейтинг національних збірних. Він опублікований на офіційному сайті ФІФА. Збірна України в рейтингу опустилася на одну сходинку і займає 24-е місце. Читайте також"Це беззаконня": Маркевич вважає, що Англії чи Німеччині не зарахували б технічну поразку на місці України Топ-10 рейтингу 1 (1). Бельгія - 1 780 балів 2 (2). Франція - 1755 3 (3). Бразилія - 1743 4 (4). Англія - 1670 5 (5). Португалія - 1662 6 (6). Іспанія - 1645 7 (8). Аргентина - 1642 8 (7). Уругвай-1639 9 (11). Мексика - 1632 10 (12). Італія - 1625... 24 (23). Україна - 1528 Збірна України: матчі в листопаді Листопадовий цикл матчів розпочався для збірної України з поразки від Польщі в товариській грі (0:2).

Потім "жовто-сині" в рамках Ліги націй програли Німеччині - 1:3.

17 листопада мав відбутися матч Ліги націй Швейцарія - Україна, проте він був скасований. Розглянувши справу, УЄФА присудив технічну поразку українській збірній. Через це "жовто-сині" покинули елітний дивізіон Ліги націй. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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