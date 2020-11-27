Збірна України / фото REUTERS
Міжнародна федерація футболу представила свіжий рейтинг національних збірних.
Він опублікований на офіційному сайті ФІФА.
Збірна України в рейтингу опустилася на одну сходинку і займає 24-е місце.
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Топ-10 рейтингу
1 (1). Бельгія - 1 780 балів
2 (2). Франція - 1755
3 (3). Бразилія - 1743
4 (4). Англія - 1670
5 (5). Португалія - 1662
6 (6). Іспанія - 1645
7 (8). Аргентина - 1642
8 (7). Уругвай-1639
9 (11). Мексика - 1632
10 (12). Італія - 1625...
24 (23). Україна - 1528
Збірна України: матчі в листопаді
- Листопадовий цикл матчів розпочався для збірної України з поразки від Польщі в товариській грі (0:2).
- Потім "жовто-сині" в рамках Ліги націй програли Німеччині - 1:3.
- 17 листопада мав відбутися матч Ліги націй Швейцарія - Україна, проте він був скасований. Розглянувши справу, УЄФА присудив технічну поразку українській збірній. Через це "жовто-сині" покинули елітний дивізіон Ліги націй.
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