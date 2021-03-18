М'яч Ліги чемпіонів / фото REUTERS
19 березня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні пройде жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.
Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися
Початок жеребкування - о 13.00.
У прямому ефірі церемонію жеребкування покаже телеканал "Футбол 1".
Також трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
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Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу ЛЧ: що потрібно знати
- Боротьбу в турнірі продовжують "Челсі", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті" (Всі - Англія), "Баварія", "Боруссія" Дортмунд (обидві - Німеччина), "Реал" Мадрид (Іспанія), ПСЖ (Франція), "Порту" (Португалія).
- В ході жеребкування команди дізнаються своїх суперників по чвертьфіналу, а також стане відома турнірна сітка плей-офф аж до фіналу і буде визначений номінальний господар фіналу.
- При жеребкуванні не буде сіяних або несіяних команд. Представники однієї країни зможуть зустрітися один з одним.
- Перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 6 і 7 квітня, а матчі - відповіді - 13 і 14 квітня. Півфінали заплановані на 27/28 квітня і 4/5 травня, а фінал - на 29 травня.
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