Ліга Європи: де і коли дивитися жеребкування 1/8 фіналу

Представники України "Динамо" і "Шахтар" дізнаються своїх суперників.

На 26 лютого заплановане жеребкування 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубкового турніру - Ліги Європи. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи. Ліга Європи: де дивитися жеребкування 1/8 фіналу У прямому ефірі жеребкування Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1". Початок церемонії жеребкування - о 14.00. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: що потрібно знати На цій стадії боротьбу за трофей продовжать два представники України: "Динамо" і "Шахтар". Вони можуть зустрітися один з одним.

Також їх суперниками можуть стати "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Вільярреал", "Гранада" (обидві - Іспанія), "Мілан", "Рома" (обидві - Італія), "Славія" (Чехія), "Аякс" (Нідерланди), "Мольде" (Норвегія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Янг Бойз" (Швейцарія) і "Олімпіакос" (Греція).

За підсумками жеребкування, в якому не буде сіяних і несіяних команд, будуть сформовані вісім пар.

Перші матчі цієї стадії пройдуть 11 березня, а матчі-відповіді - 18 березня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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