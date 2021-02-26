Трофей Ліги Європи / фото REUTERS
На 26 лютого заплановане жеребкування 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубкового турніру - Ліги Європи.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи.
Ліга Європи: де дивитися жеребкування 1/8 фіналу
У прямому ефірі жеребкування Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 1".
Початок церемонії жеребкування - о 14.00.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: що потрібно знати
- На цій стадії боротьбу за трофей продовжать два представники України: "Динамо" і "Шахтар". Вони можуть зустрітися один з одним.
- Також їх суперниками можуть стати "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхем" (всі - Англія), "Вільярреал", "Гранада" (обидві - Іспанія), "Мілан", "Рома" (обидві - Італія), "Славія" (Чехія), "Аякс" (Нідерланди), "Мольде" (Норвегія), "Рейнджерс" (Шотландія), "Динамо" Загреб (Хорватія), "Янг Бойз" (Швейцарія) і "Олімпіакос" (Греція).
- За підсумками жеребкування, в якому не буде сіяних і несіяних команд, будуть сформовані вісім пар.
- Перші матчі цієї стадії пройдуть 11 березня, а матчі-відповіді - 18 березня.
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