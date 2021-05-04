"Рома" вирішила одного португальського наставника замінити іншим.

Римська "Рома" після того, як вирішила не продовжувати контракт з колишнім тренером донецького "Шахтаря" Пауло Фонсекою, ошелешила футбольний світ.

Новим керманичем "вовків" буде зірковий Жозе Моурінью.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Рома" й португальський фахівець підписали угоду на три роки. На свою посаду Моурінью заступить з першого липня 2021 року.

"Після зустрічей з керівництвом клубу я відразу зрозумів всю ступінь їх амбіцій щодо "Роми". Це ті ж амбіції і драйв, які завжди мотивували мене. Разом ми хочемо побудувати успішний проект в найближчі роки. Неймовірна пристрасть уболівальників "Роми" переконала мене погодитися на цю роботу, я не можу дочекатися початку наступного сезону, - сказав Моурінью.

Нещодавно, "Особливий" працевлаштувався у британську газету оглядачем Євро-2020. Втім, здається, з огляду на передсезонні літні збори у Жозе не буде на це часу.

Зауважимо, що 58-річний спеціаліст вже працював у Серії А та двічі вигравав Скудетто. Йому це вдавалося з міланським "Інтером" з 2008 по 2010 рік.

Нагадаємо, що з попередньої команди, лондонського "Тоттенхему", Моурінью був звільнений.

Жозе Моурінью: кар'єра

Португалець очолював "Порту", "Челсі", "Реал", "Інтер", "МанЮнайтед" та "Тоттенхем".

В його послужному списку 25 трофеїв, включаючи дві перемоги у Лізі чемпіонів.

У 2010-му році Моурінью став найкращим тренером року за версією ФІФА після того, як зробив требл з "Інтером".

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Автор: Артем Будрін