Жуніор Мораєс отримав травму в матчі з "Реалом".

Форвард "Шахтаря" Жуніор Мораєс, який отримав травму в матчі Ліги чемпіонів з "Реалом", більше не вийде на поле в цьому році.

Як повідомив офіційний сайт "гірників", стали відомі результати медобстеження, яке пройшов Мораєс.

"У вчорашньому матчі Жуніор Мораєс отримав травму правого стегна. При медогляді була виявлена велика гематома. На жаль, решту матчів він пропустить і проведе цей час на реабілітації", - повідомив директор департаменту медицини "Шахтаря" Дмитро Скибінський.

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Нагадаємо, Мораєс був замінений в середині першого тайму. Він отримав травму після фолу захисника "Реала" Рафаеля Варана.

Також "Шахтар" повідомив, що ще один форвард команди Дентіньо, який отримав пошкодження в кінцівці зустрічі з "Реалом", зможе приступити до тренувань в найближчі пару днів.

У 2020 році "Шахтарю" належить провести ще три матчі: з "Минаєм" (5 грудня), "Інтером" (9 грудня) і "Інгульцем" (13 грудня).

"Шахтар" - "Реал": підсумки матчу

У 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" у Києві обіграв "Реал" з рахунком 2:0.

Після п'ятого туру Ліги чемпіонів в активі "Шахтаря" 7 очок, у "Реала" - 7. Але "Шахтар" займає другу сходинку в таблиці за рахунок переваги в особистих зустрічах. Лідирує "Боруссія" М (8 очок), у "Інтера" - 5 очок.

Дентіньо вдруге в кар'єрі забив у Лізі чемпіонів. У перший раз він також забив "Реалу", це сталося в сезоні 2015-2016.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру підбив підсумки матчу.

Заключний матч шостого туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе на виїзді проти міланського "Інтера". Зустріч пройде 9 грудня.

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Автор: Антон Дудар