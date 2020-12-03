"Зорю" чекає важлива гра з клубом із Англії.

3 грудня на "Славутич-Арені" у Запоріжжі відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між луганською "Зорею" та англійським "Лестером".

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Зоря - Лестер.

Зоря - Лестер: де дивитися матч

"Зоря"

У чемпіонаті України на цих вихідних "Зоря" на виїзді впевнено обіграла "Минай". Матч завершився перемогою луганчан з рахунком 3:0. Гол плюс пас у складі луганчан на свій рахунок записав Владислав Кочергін, який претендував на звання кращого гравця 11-го туру УПЛ. Після цього матчу "Зоря" набрала 14 очок і піднялася на восьме місце в турнірній таблиці.

У Лізі Європи після чотирьох турів "Зоря" має в активі 3 очки, займаючи останнє місце в групі G, але при цьому український клуб все ще зберігає шанси на друге місце і вихід в плей-офф Ліги Європи. В попередньому турі "Зоря" з рахунком 3:0 в гостях розгромила АЕК. Для команди Віктора Скрипника ситуація така, що тільки осічка "Браги" в Греції при своїх успіхах може дати їй бажаний результат.

Сьогодні "Зорі" треба продемонструвати позамежну мотивацію, бажання і волю до перемоги. Тільки в цьому випадку "Зоря" дійсно зможе розраховувати на позитивний результат для себе.

Зоря - Лестер: прогноз букмекерів

"Лестер"

Англійський "Лестер" у рідному чемпіонаті напередодні досить-таки несподівано поступився аутсайдеру "Фулхему" з рахунком 1:2. Але при цьому команда зберігає високе 4-е місце в таблиці топ-чемпіонату, а це говорить про високий рівень команди: у "лисів" 18 очок після десяти стартових турів.

У Лізі Європи всі свої турнірні завдання підопічні Брендана Роджерса вже вирішили, що може якось знизити ігрову мотивацію гравців. "Лестер" набрав 10 очок і вже гарантував собі вихід із групи. Але не варто забувати про клас гравців англійської команди, який може стати вирішальним.

Хто не зіграє?

Із втрат "Зорі" варто відзначити дискваліфікацію Віталія Вернидуба, який точно не допоможе своїй команді. Також "Зоря" не зможе в цьому матчі розраховувати на Цвека, Хомченовського і Руфаті через травми.

У гостей точно не гратиме травмований Амартей, а також лідери команди Шмейхель і Варді - вони взагалі не прилетіли в Україну.

Орієнтовні склади

"Зоря": Шевченко, Назарина, Фаворов, Абу Ханна, Циганікс, Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Громов, Гладкий, Кабаев.

"Лестер": Ворд, Перейра, Морган, Еванс, Томас, Менді, Чаудрі, Перес, Прат, Олбрайтон, Іхеаначо.

Слова тренерів перед матчем

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник:

"Ми дуже раді, що у нас є шанси вийти з групи, це дозволяє думати позитивно. Як то кажуть, ніхто не має права заборонити нам мріяти, але ми ці мрії і бажання будемо втілювати в життя, щоб вони стали реальністю. Розуміємо, з яким суперником граємо, знаємо своє турнірне становище, але все залежить тільки від нас.Ті результати, які ми показали протягом цього тижня, вселяють надію, але все вирішується виключно на полі, кожна гра - це новий виклик. Матч у Греції показав, що ми провели якісну роботу над помилками. Це хороший стимул для нас, щоб ми на позитивній ноті готувалися і грали далі".

Головний тренер "Лестера" Брендан Роджерс:

"Хочемо вигравати кожен матч. Це унікальна можливість для молодих гравців проявити себе, їх мета показати себе на такому рівні і довести, що вони в справі. Ми залишили вдома кількох ключових гравців, вони з нами не прилетіли. Ті гравці, які не прибули, вони нам важливі в національному чемпіонаті і в інших змаганнях, тому було прийнято таке рішення дати їм невеликий відпочинок перед ключовими іграми. Всі інші гравці мають хороший настрій на гру, всі рвуться грати, молоді гравці повинні будуть показати свої здібності".

Арбітр

Матч обслуговуватиме суддівська бригада з Норвегії, яку очолює 32-річний Еспен Ескос.

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Автор: Олег Давигора