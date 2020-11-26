Луганський клуб у більшості взяв реванш за поразку в третьому турі.

У 4-му турі групового етапу Ліги Європи 2020-2021 луганська "Зоря" на виїзді грала з грецьким АЕКом. Команда Віктора Скрипника набрала перші три очки в турнірі.

АЕК почав матч активніше, але надалі "Зорі" вдалося трохи вирівняти ситуацію на полі. Перший тайм пройшов з мінімумом небезпечних моментів і завершився без забитих голів.

У дебюті другого тайму АЕК залишився в меншості - другу жовту картку отримав українець Євген Шахов, який вдарив суперника ліктем.

На 61-й хвилині "Зорі" вдалося відкрити рахунок у матчі після помилки суперника. Голкіпер АЕКа після верхової подачі впустив м'яч прямо на Артема Громова, який з метра відправив його у ворота.

На 75-й хвилині Владислав Кабаєв подвоїв перевагу "Зорі" ударом під штангу з меж штрафного майданчика. А ще через десять хвилин Максим Луньов заробив пенальті, який впевнено реалізував Владлен Юрченко.

АЕК - "Зоря" - 0:3

Голи: Громов, 61, Кабаєв, 75, Юрченко, 86 (з пенальті)

АЕК: Атанасіадіс, Інсуа, Чигринський, Неделчару, Бакакіс (Галанопулос, 65), Крстичіч, Сімойнш (Махерас, 87), Шахов, Танкович (Ансаріфард, 65), Сварнас (Васілантонопулос, 82), Лівая

"Зоря": Шевченко, Абу-Ханна, Фаворов, Вернидуб, Циганікс, Іванисеня, Юрченко (Перовіч, 88), Кочергін (Луньов, 82), Кабаєв (Гринь, 88), Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 88)

Попередження: Шахов, Танкович, Сімойнш, Сварнас - Вернидуб, Кочергін

Вилучення: Шахов, 48 (друга жовта картка)

АЕК - Зоря: підсумки матчу

"Зоря" здобула першу перемогу в Лізі Європи і набрала перші очки. Раніше луганчани програли три матчі з трьох.

"Зоря" набрала 3 очки і поки залишається на четвертому місці в своїй групі, але зберігає теоретичні шанси на вихід у плей-офф. У АЕКа також 3 очки, у "Браги" - 7 очок, у "Лестера" - 10.

Наступний матч у турнірі" Зоря "проведе 3 грудня, коли прийматиме "Лестер".

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Автор: Антон Дудар