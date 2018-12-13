Українка Джима може пропустити весь етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені

Окрім спринту і гонки переслідування українка також не зможе виступити в естафеті.

Особистий тренер української біатлоністки Юлії Джими словенський фахівець Урош Велепець прокоментував стан нашої спортсменки на даний момент.

"Юлія Джима не стартуватиме сьогодні. Болі в горлі, кашель, даємо відпочити і одужати.Чи буде в естафеті, не відомо. Будемо дивитись за станом", - прокоментував Велепець стан спортсмнки в аккаунті Український біатлон у Facebook.

Нагадаємо, що через стан здоров'я один з лідерів української команди й олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в естафеті пропускає спринтерську гонку. Відповідно, вона також не зможе кваліфікуватися у гонку переслідування.

Єдиним шансом нашої спортсменки виступити на етапі КС залишається естафетна гонка.

Етап Кубка світу в австрійському Хохфільцені відбувається 13-16 грудня.