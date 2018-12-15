Відбулася офіційна церемонія зважування учасників WWFC 13 (відео)

Напередодні професійного турніру по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13 пройшла офіційна церемонія зважування бійців.

У п'ятницю, 14 грудня в спортивному клубі CrossFit Banda II Арена відбулася офіційна церемонія зважування учасників міжнародного професійного турніру по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13.

10 пар учасників турніру WWFC 13 провели «битву поглядів» зі своїми суперниками:

Міхал Пастернак (Польща) vs. Роман Долідзе (Грузія, Україна);

Сальвадор феліпе Нсуе Айиугоно (Іспанія) vs. Ігор Втрата (Україна);

Феліпе да Сілва Майя (Бразилія) vs. Магомед Ознієв (Австрія);

Моктар Бенкаси (Франція) vs. Руслан Хажмурзаев (Україна);

Морган Шарриер (Франція) vs. Марко Ковачевич (Швейцарія);

Олександру Инсуратсель (Молдова) vs. Алі Хусейнов (Україна);

Хара Димитрула (Греція) vs. Аліса Данюк (Україна);

Ігор Гончаров (Харків, Україна) vs. Денис Бондар (Україна);

Едуард Лазаревич (Білорусь) vs. Рабиль Сабирли (Україна);

Олексій Поліщук (Україна) vs. Владислав Семенцов (Україна).

MAIN CARD

Міхал Пастернак (13-3; Польща) vs. Роман Долідзе (5-0; Україна/Грузія): бій за титул чемпіона світу за версією WWFC у вазі до 93 кг

Михайло Пастернак, претендент на титул чемпіона світу за версією WWFC в напівсередній вазі:

«У суботу буде новий чемпіон. Я відвезу пояс в Польщу!»

Роман Долідзе, чемпіон світу за версією WWFC в напівсередній вазі:

«Я зараз в найкращій формі. Перемога буде за нами!»

PRELIMINARY CARD

Сальвадор феліпе Нсуе Айиугоно (11-18; Іспанія) vs. Ігор Втрата (11-2; Україна):

три раунди по 5 хвилин у вазі до 93 кг

Сальвадор Феліпе Нсуе Айиугоно:

«Мій суперник доволі досвідчений як для свого віку. Але я з легкістю здобуду перемогу над ним!»

Ігор Втрата:

«Від бою чекаю крутих вражень. Думаю, поєдинок не триватиме всю дистанцію».

EARLY PRELIMS

Хара Димитрула (2-4;Греція) vs. Аліса Данюк (1-0; Кам'янське, Україна):

три раунди по 5 хвилин у вазі до 55 кг

Хара Димитрула:

«Не дивлячись на те, що у мене була всього тиждень на підготовку до поєдинку я підійшла у відмінній формі і розраховую тільки на перемогу!»

Аліса Данюк:

«Сильна сторона моєї суперниці – стійка. Але я її сильніший у всіх компонентах: як в стійці, так і в партері».

Нагадаємо, міжнародний професійний турнір по змішаним бойовим мистецтвам WWFC 13 пройде 15 грудня в київському Палаці Спорту.

Початок о 18:00.

Трансляція на сайті WWFC.UA і FITE.TV

World Warriors Fighting Championship (WWFC) — міжнародна організація, що проводить бої по змішаним бойовим мистецтвам (ММА) серед професіоналів. Головний офіс у Києві, Україна. Заснована в 2013 році. За даними незалежного статистичного порталу Fight Matrix, серед ММА-організацій ліга WWFC займає 34 місце з 500 у світі і 7 місце серед країн СНД.

Засновник і президент WWFC — Володимир Тесля.

Віце президент WWFC — Денис Перч.

CEO — Марія Мащенко