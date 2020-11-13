Анастасія Болтянська перемогла на змаганнях у Данії.

23-річна одеситка Анастасія Болтянська стала чемпіонкою Європи з гирьового спорту. Змагання пройшли в Данії.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Болтянська, яка є курсанткою Одеського державного університету внутрішніх справ і готується стати слідчою, завоювала відразу три золоті медалі.

"Думала, що це нереально - виграти хоча б одну медаль на чемпіонаті Європи. Але коли я отримала три... Звичайно, це радість", - сказала Болтянська.

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Автор: Антон Дудар