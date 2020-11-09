Артем Пустовий став найрезультативнішим гравцем поєдинку.

Центровий збірної України Артем Пустовий став одним з найкращих гравців поєдинку чемпіонату Іспанії у складі "Барселони".

Каталонці зустрічалися з "Естудіантесом" і здобули перемогу з рахунком 92:78.

Пустовий провів на паркеті 22 хвилини і 39 секунд, за які набрав 18 очок, а також здійснив 5 підбирань і 2 передачі. За очками українець став найкращим гравцем "Барселони".

Один з данків центрового потрапив до огляду матчу, який опубліковано на YouTube-каналі турніру.

Після поединку баскетболіст дав короткий коментар у жартівній манері:

"Думаю, ми провели хорошу гру. Хочу подякувати хлопцям за те, що пасували мені м'яч. Це мені дуже було потрібно. Я хотів допомогти команді і тренеру.

Хочу передати привіт дружині Мині і моїй дитині. Люблю вас. І привіт моїй дівчині. Я жартую, жартую".

Артем Пустовий виступає за "Барселону" з 2018 року. До цього він захищав кольори іспанського "Обрадойро" і "Хіміка".

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Автор: Данило Слесь