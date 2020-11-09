Центровий збірної України Артем Пустовий став одним з найкращих гравців поєдинку чемпіонату Іспанії у складі "Барселони".
Каталонці зустрічалися з "Естудіантесом" і здобули перемогу з рахунком 92:78.
Пустовий провів на паркеті 22 хвилини і 39 секунд, за які набрав 18 очок, а також здійснив 5 підбирань і 2 передачі. За очками українець став найкращим гравцем "Барселони".
Один з данків центрового потрапив до огляду матчу, який опубліковано на YouTube-каналі турніру.
Після поединку баскетболіст дав короткий коментар у жартівній манері:
"Думаю, ми провели хорошу гру. Хочу подякувати хлопцям за те, що пасували мені м'яч. Це мені дуже було потрібно. Я хотів допомогти команді і тренеру.
Хочу передати привіт дружині Мині і моїй дитині. Люблю вас. І привіт моїй дівчині. Я жартую, жартую".
Артем Пустовий виступає за "Барселону" з 2018 року. До цього він захищав кольори іспанського "Обрадойро" і "Хіміка".
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