Британка Франческа Джонс показала шалену волю до перемоги.

20-річна британська спортсменка Франческа Джонс пробилася до основної частини Відкритого чемпіонату Австралії.

У фінальному раунді кваліфікації ця унікальна тенісистка розгромила китаянку Лу Цзяцзин з рахунком 6:0, 6:1.

🇬🇧 INSPIRATION 👏



Francesca Jones – born with Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia – has just booked her first trip to a Grand Slam main draw!#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/lPbJ3X8t1t — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021

Як повідомляє Reuters, справа у тому, що Джонс народилася з рідкісною генетичною хворобою – ектродактилією, внаслідок чого у неї тільки вісім пальців на руках і сім – на ногах. Лікарі вважали, що стати професійною тенісисткою Джонс не зможе. Проте Франческа довела, що хвороба не є вироком і пробилася в професійний спорт.

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Зараз в рейтингу WTA Джонс посідає 241-у позицію.

В юності вона займалася в тій самій спортивній академії міста Барселони, що і Рафаель Надаль.

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Автор: Budrin Artem