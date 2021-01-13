20-річна британська спортсменка Франческа Джонс пробилася до основної частини Відкритого чемпіонату Австралії.
У фінальному раунді кваліфікації ця унікальна тенісистка розгромила китаянку Лу Цзяцзин з рахунком 6:0, 6:1.
🇬🇧 INSPIRATION 👏— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2021
Francesca Jones – born with Ectrodactyly Ectodermal Dysplasia – has just booked her first trip to a Grand Slam main draw!#AusOpen | #AO2021pic.twitter.com/lPbJ3X8t1t
Як повідомляє Reuters, справа у тому, що Джонс народилася з рідкісною генетичною хворобою – ектродактилією, внаслідок чого у неї тільки вісім пальців на руках і сім – на ногах. Лікарі вважали, що стати професійною тенісисткою Джонс не зможе. Проте Франческа довела, що хвороба не є вироком і пробилася в професійний спорт.
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Зараз в рейтингу WTA Джонс посідає 241-у позицію.
В юності вона займалася в тій самій спортивній академії міста Барселони, що і Рафаель Надаль.
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