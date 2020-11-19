Міжнародна федерація хокею всього скасувала 18 турнірів.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала ряд чемпіонів світу в різних дивізіонах, які планувалося провести в кінці поточного року і у 2021-му.

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Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Через коронавірус не відбудеться і світова першість у Дивізіоні 1B, де мала виступити збірна України.

Турнір мав відбутися навесні наступного року. Суперниками України були Польща, Естонія, Сербія, Японія та Литва.

З календаря всього викреслено 18 турнірів. Все ще заплановано проведення основного чоловічого чемпіонату світу, юніорського та молодіжного ЧС, а також жіночого ЧС.

Варто відзначити, що з жовтня збірна України залишається без головного тренера після відставки Сергія Вітера. Нового фахівця Федерація хокею поки не призначила.

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Автор: Данило Слесь