Міжнародна федерація хокею (IIHF) скасувала ряд чемпіонів світу в різних дивізіонах, які планувалося провести в кінці поточного року і у 2021-му.
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Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Через коронавірус не відбудеться і світова першість у Дивізіоні 1B, де мала виступити збірна України.
Турнір мав відбутися навесні наступного року. Суперниками України були Польща, Естонія, Сербія, Японія та Литва.
З календаря всього викреслено 18 турнірів. Все ще заплановано проведення основного чоловічого чемпіонату світу, юніорського та молодіжного ЧС, а також жіночого ЧС.
Варто відзначити, що з жовтня збірна України залишається без головного тренера після відставки Сергія Вітера. Нового фахівця Федерація хокею поки не призначила.
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