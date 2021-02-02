Турнір пройде тільки в одній країні.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення про те, що чемпіонат світу-2021 пройде в столиці Латвії Ризі.

Про це повідомив офіційний сайт IIHF.

Раніше ЧС-2021 повинен був пройти в двох країнах (Білорусі та Латвії), проте Білорусь була позбавлена права проведення турніру.

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В IIHF розглядали варіант із заміною Білорусі на іншу країну.

Але у підсумку рада IIHF порахувала, що проведення турніру в одній країні буде найбільш безпечним і економічним варіантом в умовах пандемії коронавірусу, так як це дозволить уникнути переїздів між країнами.

Основним стадіоном стане "Арена-Рига". Також матчі проходитимуть в Олімпійському спортивному центрі. Ці арени розділяє всього 150 метрів.

ЧС-2021 пройде з 21 травня по 6 червня.

Білорусь позбавлена права проведення ЧС-2021: що передувало рішенню

Вперше про можливе перенесення турніру з Білорусі заговорили в серпні, коли в країні почалися масові протести після президентських виборів.

Пізніше влада Латвії заявила, що не хоче проводити спільний турнір з Білоруссю. З критикою ідеї проведення турніру в Білорусі виступили і в інших країнах - зокрема, Фінляндії, США і Канаді. У Чехії замислювалися про бойкот змагань, а Данія відмовилася грати в Мінську.

У листопаді IIHF заслухала доповідь експертної комісії щодо питань безпеки проведення турніру в Мінську.

10 січня Олександр Лукашенко заявив, що якщо у Білорусі відберуть право проведення ЧС, це буде "ганьба повна".

11 січня президент IIHF Рене Фазель прилетів до Білорусі, де зустрівся з Лукашенком, який заявив, що "небезпеки не буде ні по коронавірусу, ні з питань безпеки". 16 січня Фазель заявив, що провести турнір в країні буде "дуже складно", що "має статися диво".

Також стало відомо, що великі компанії відмовилися спонсорувати ЧС-2021, якщо він пройде в Білорусі.

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Автор: Антон Дудар