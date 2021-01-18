Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення позбавити Білорусь права проведення чемпіонату світу в 2021 році.
Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.
"У зв'язку з питаннями безпеки, які знаходяться поза контролем IIHF, рада IIHF затвердила, що рішення про перенесення ЧС-2021 з Мінська є неминучим", - йдеться в заяві.
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Під "питаннями безпеки" маються на увазі "зростання політичних заворушень", а також ситуація з коронавірусом.
Президент IIHF Рене Фазель заявив, що проведення ЧС в Мінську зараз, коли в країні є більш серйозні проблеми, "було б недоречним", а безпека команд, глядачів і офіційних осіб повинна бути в пріоритеті.
Відзначимо, що ще одним організатором ЧС-2021 є Латвія. IIHF розгляне можливість проведення турніру в одній країні.
ЧС-2021 повинен пройти з 21 травня по 6 червня.
Білорусь позбавлена права проведення ЧС-2021: що передувало рішенню
- Вперше про можливе перенесення турніру з Білорусі заговорили в серпні, коли в країні почалися масові протести після президентських виборів.
- Пізніше влада Латвії заявила, що не хоче проводити спільний турнір з Білоруссю. З критикою ідеї проведення турніру в Білорусі виступили і в інших країнах - зокрема, Фінляндії, США та Канаді. У Чехії замислювалися про бойкот змагань, а Данія відмовилася грати в Мінську.
- У листопаді IIHF заслухала доповідь експертної комісії щодо питань безпеки проведення турніру в Мінську.
- 10 січня Олександр Лукашенко заявив, що якщо у Білорусі відберуть право проведення ЧС, це буде "ганьба повна".
- 11 січня президент IIHF Рене Фазель прилетів в Білорусь, де зустрівся з Лукашенком, який заявив, що "небезпеки не буде ні по коронавірусу, ні щодо безпеки". 16 січня Фазель заявив, що провести турнір в країні буде "дуже складно", що "має статися диво".
- Також стало відомо, що великі компанії відмовилися спонсорувати ЧС-2021, якщо він пройде в Білорусі.
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