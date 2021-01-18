IIHF прийняла дане рішення у зв'язку з "питаннями безпеки".

Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення позбавити Білорусь права проведення чемпіонату світу в 2021 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.

"У зв'язку з питаннями безпеки, які знаходяться поза контролем IIHF, рада IIHF затвердила, що рішення про перенесення ЧС-2021 з Мінська є неминучим", - йдеться в заяві.

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Під "питаннями безпеки" маються на увазі "зростання політичних заворушень", а також ситуація з коронавірусом.

Президент IIHF Рене Фазель заявив, що проведення ЧС в Мінську зараз, коли в країні є більш серйозні проблеми, "було б недоречним", а безпека команд, глядачів і офіційних осіб повинна бути в пріоритеті.

Відзначимо, що ще одним організатором ЧС-2021 є Латвія. IIHF розгляне можливість проведення турніру в одній країні.

ЧС-2021 повинен пройти з 21 травня по 6 червня.

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Вперше про можливе перенесення турніру з Білорусі заговорили в серпні, коли в країні почалися масові протести після президентських виборів.

Пізніше влада Латвії заявила, що не хоче проводити спільний турнір з Білоруссю. З критикою ідеї проведення турніру в Білорусі виступили і в інших країнах - зокрема, Фінляндії, США та Канаді. У Чехії замислювалися про бойкот змагань, а Данія відмовилася грати в Мінську.

У листопаді IIHF заслухала доповідь експертної комісії щодо питань безпеки проведення турніру в Мінську.

10 січня Олександр Лукашенко заявив, що якщо у Білорусі відберуть право проведення ЧС, це буде "ганьба повна".

11 січня президент IIHF Рене Фазель прилетів в Білорусь, де зустрівся з Лукашенком, який заявив, що "небезпеки не буде ні по коронавірусу, ні щодо безпеки". 16 січня Фазель заявив, що провести турнір в країні буде "дуже складно", що "має статися диво".

Також стало відомо, що великі компанії відмовилися спонсорувати ЧС-2021, якщо він пройде в Білорусі.

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Автор: Антон Дудар