Окрім стрункої фігури фанати шаленіють від чарівної посмішки спортсменки.

Зірка реслінгу Джейд Каргілл продемонструвала уболівальникам свою фігуру в купальнику.

28-річна спортсменка опублікувала фото в рожевому бікіні, на якому прекрасно помітно атлетичні м’язи.

"Я не для всіх і не намагаюся", - підписала світлину Джейд.

Кількість фолловерів Каргілл в Instagram досягла позначки у 461 000 осіб.

Окрім спорту, Джейд почала кар'єру фітнес-блогера та коуча з саморозвитку. Фанати в коментарях роблять компліменти: "Блискуча фігура", "Поєднання сили й жіночності", "Справжнє натхнення".

Безліч людей зауважили, що у атлетки дивовижна посмішка з ямочкою на щоці як на фото нижче.

Раніше Джейд теж хизувалася спекотними фото.

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Автор: Будрін Артем