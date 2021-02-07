Зірка реслінгу Джейд Каргілл продемонструвала уболівальникам свою фігуру в купальнику.
28-річна спортсменка опублікувала фото в рожевому бікіні, на якому прекрасно помітно атлетичні м’язи.
"Я не для всіх і не намагаюся", - підписала світлину Джейд.
Кількість фолловерів Каргілл в Instagram досягла позначки у 461 000 осіб.
Окрім спорту, Джейд почала кар'єру фітнес-блогера та коуча з саморозвитку. Фанати в коментарях роблять компліменти: "Блискуча фігура", "Поєднання сили й жіночності", "Справжнє натхнення".
Безліч людей зауважили, що у атлетки дивовижна посмішка з ямочкою на щоці як на фото нижче.
Раніше Джейд теж хизувалася спекотними фото.
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