У матчі за бронзові медалі молодіжного ЧС росіяни програли збірній Фінляндії.

Збірна Фінляндії розгромила збірну Росії в матчі за бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу з хокею (U-20).

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Зустріч завершилася другою поспіль розгромною поразкою для росіян. Після 0:5 в півфіналі від Канади росіяни поступилися фінам з рахунком 1:4.

Росії вдалося відкрити рахунок в матчі і лідирувати до кінця першого періоду. У другому періоді Фінляндія змінила хід зустрічі, а в кінцівці поєдинку зробила рахунок розгромним, двічі забивши, коли росіяни зняли голкіпера.

Російська збірна вперше з 2018 року і вдруге за десять років залишилася без медалей на молодіжному чемпіонаті світу.

Фінляндія всьоме в історії стала бронзовим призером турніру.

Чемпіонат світу (U-20). Матч за 3-е місце

Фінляндія U-20 - Росія U-20 - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голи: Сафонов - 2 (Грошев), 6:03 - 0:1. Лунделл - 5 (Ніємєля, Мянтюківі), 25:05 - 1:1. Петман - 1 (Віро, Хеленіус), 41:13 - 2:1. Лунделл - 6 (п.в.), 58:32 - 3:1. Пярссінен - 2 (п.в., Пюхтія), 59:47 - 4:1.

Воротар: Пііройнен - Аскаров (58:05 - 58:32, 59:00 - 59:47).

Штраф: 4 - 6.

Молодіжний чемпіонат світу-2021: підсумки

МЧМ-2021 проходив у канадському Едмонтоні з 25 грудня по 5 січня (6 - за Києвом). У турнірі взяли участь десять збірних

Чемпіоном стала збірна США, яка у фіналі сенсаційно обіграла Канаду.

Найрезультативнішим гравцем турніру за системою "гол + пас" став американець Тревор Зеграс, який закинув 7 шайб і віддав 11 асистів. Він же отримав приз найціннішому гравцеві турніру (MVP).

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Автор: Антон Дудар