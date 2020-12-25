На 93-му році життя помер легендарний український спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор Іван Богдан.
Про це повідомив офіційний сайт НОК України.
"Відданий улюбленій справі, талановитий спортсмен, мудрий наставник, енергійна і активна людина, яскрава особистість - таким запам'ятається назавжди Іван Гаврилович", - зазначили в НОК.
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Іван Богдан ставав переможцем Олімпійських ігор-1960 в Римі в греко-римській боротьбі. Він також вигравав золото чемпіонату світу в 1958 і 1961 роках і тричі ставав чемпіоном СРСР.
Потім Богдан працював тренером. Серед його вихованців - дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Колчинський.
Богдан був почесним членом НОК України та членом Академії спорту країни.
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