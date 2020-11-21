Микола Багач був сином бронзового призера Олімпіади-1996.

Український легкоатлет Микола Багач пішов з життя в ніч з 19 на 20 листопада. Спортсмену було 27 років.

Про це повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

За інформацією сайту "Трибуна Бровари", Багачу стало погано, коли він перебував за кермом. Очевидці викликали швидку допомогу, яка приїхала тільки через півгодини. Весь цей час першу медичну допомогу хлопцю намагалися надати перехожі. На жаль, врятувати Багача не вдалося.

Багач - штовхач ядра, майстер спорту України. Він представляв країну на юніорських чемпіонатах Європи та світу.

Микола був сином бронзового призера Олімпійських ігор-1996 у штовханні ядра Олександра Багача.

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Автор: Антон Дудар