Петро Слободян з київським "Динамо" вигравав Суперкубок УЄФА та чемпіонат СРСР.

На 68-му році життя помер знаменитий екс-гравець київського "Динамо" Петро Слободян.

Про це повідомив офіційний сайт "Динамо".

"Від нас пішла неординарна людина, яка залишила яскравий слід в історії київського "Динамо". Петро Слободян - це приклад справжнього динамівця, бійця на футбольному полі. Він ніколи не здавався, намагаючись подолати труднощі, з якими він зіткнувся під час своєї кар'єри, включаючи численні травми", - підкреслив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

За "Динамо" Київ Слободян виступав з 1975 по 1979 роки. Разом з командою він виграв Суперкубок УЄФА-1975, а також двічі ставав чемпіоном СРСР (у 1975 і 1977 роках).

Через травми Слободяну довелося завершити кар'єру в 27 років.

У складі збірної СРСР він провів два матчі - проти збірних Бразилії та Аргентини.

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Після завершення кар'єри футболіста Слободян працював викладачем та завідувачем кафедри фізичного виховання університету імені Тараса Шевченка.

З 2001 по 2004 і з 2006 по 2008 роки Слободян тренував київську "Оболонь", яку зумів вивести у вищу лігу. Після завершення роботи в київському клубі вирішив більше уваги приділяти родині і повернувся до викладацької діяльності.

У 2020 році указом Президента України Слободяну було присвоєно Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

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Автор: Антон Дудар