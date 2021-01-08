У німецькому Оберхофі відбувся жіночий спринт.

У німецькому Оберхофі стартував п'ятий етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. 8 січня відбулася спринтерська гонка у жінок.

Перемогу в ній здобула норвежка Тіріл Екхофф, яка пройшла дистанцію без промахів і майже на півхвилини випередила шведку Ханну Еберг.

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Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з одним промахом фінішувала десятою.

Анастасія Меркушина зайняла 92-е місце і показала свій найгірший результат на етапах Кубка світу.

Кубок світу в Оберхофі: результати жіночого спринту

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0) 23:54,0

2. Ханна Еберг (Швеція) - (0+0) +29,6

3. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+1) +40,2...

10. Юлія Джима (Україна) - (0+1) +1:09,9

32. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0) +1:52,7

53. Олена Підгрушна (Україна) - (1+2) +2:37,3

62. Катерина Бех (Україна) - (1+1) +2:55,2

92. Анастасія Меркушина (Україна) - (3+1) +4:17,2

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап

П'ятий етап КМ з біатлону 2020-2021 проходить в Оберхофі з 8 по 10 січня: де і коли дивитися гонки.

Збірну України на цьому етапі представляють Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Артем Тищенко у чоловіків, а також Дарина Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Катерина Бех та Анастасія Меркушина у жінок.

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Автор: Антон Дудар