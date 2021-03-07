Тар'єй Бе - переможець гонки / фото REUTERS
На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место відбулася чоловіча гонка переслідування.
Україну в гонці представляли Дмитро Підручний і Артем Тищенко, тоді як Артем Прима пропустив гонку. Підручний у підсумку фінішував дев'ятим, а Тищенко - 25-м.
Переможцем гонки став норвежець Тар'єй Бе, який випередив свого брата.
Кубок світу в Нове Место: результати чоловічої гонки переслідування
1. Тар'єй Бе (Норвегія) - (1+0+0+0) 28:17,3
2. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (2+0+0+0) +8,2
3. Симон Дестьє (Франція) - (0+2+0+0) +11,5...
9. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0+0+0) +29,5
25. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+0) +1:58,3
Кубок світу з біатлону: восьмий етап
- Восьмий етап КС з біатлону проходив з 4 по 7 березня.
- У жіночій естафеті збірна України була дискваліфікована, але потім їй повернули четверту позицію.
- У чоловічій естафеті наша команда виступила невдало.
- В жіночому спринті українська біатлоністка Юлія Джима завоювала срібну медаль, а у чоловіків у спринті найкращий результат показав Дмитро Підручний.
- У жіночій гонці переслідування Джима увійшла в десятку найкращих.
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