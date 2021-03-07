У Нове Место завершився восьмий етап Кубка світу.

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове Место відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в гонці представляли Дмитро Підручний і Артем Тищенко, тоді як Артем Прима пропустив гонку. Підручний у підсумку фінішував дев'ятим, а Тищенко - 25-м.

Переможцем гонки став норвежець Тар'єй Бе, який випередив свого брата.

Кубок світу в Нове Место: результати чоловічої гонки переслідування

1. Тар'єй Бе (Норвегія) - (1+0+0+0) 28:17,3

2. Йоганнес Тінгнес Бе (Норвегія) - (2+0+0+0) +8,2

3. Симон Дестьє (Франція) - (0+2+0+0) +11,5...

9. Дмитро Підручний (Україна) - (0+0+0+0) +29,5

25. Артем Тищенко (Україна) (0+0+0+0) +1:58,3

Кубок світу з біатлону: восьмий етап

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Автор: Антон Дудар