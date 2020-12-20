Марте Олсбю-Ройселанд / фото REUTERS
Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені завершився жіночим мас-стартом.
Перемогу в гонці здобула норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.
Від України в мас-старті виступала тільки Дар'я Блашко. Вона показала 23-й результат.
Після цієї гонки Кубок світу бере паузу - наступний етап в календарі змагань запланований на 7-10 січня.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати жіночого мас-старту
1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - (0+1+0+0) 34:05,4
2. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0+1+0) +14,0
3. Доротея Вірер (Італія) - (0+0+1+0) +26,9...
23. Дар'я Блашко (Україна) - (0+1+0+1) +2:45,1
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
- Четвертий етап КМ 2020-2021 проходив у Хохфільцені з 17 по 20 грудня.
- У чоловічому спринті Дмитро Підручний посів шосте місце.
- У спринтерській гонці серед жінок Українки фінішували за межами першої тридцятки.
- Переможцем чоловічої гонки переслідування став норвезький біатлоніст. Жіночу гонку переслідування також виграла норвежка.
- Чоловічий мас-старт виграв німецький біатлоніст.
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