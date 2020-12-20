Марті Олсбю-Ройселанд стала найкращою в заключній гонці етапу

Четвертий етап Кубка світу з біатлону в Хохфільцені завершився жіночим мас-стартом.

Перемогу в гонці здобула норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.

Від України в мас-старті виступала тільки Дар'я Блашко. Вона показала 23-й результат.

Після цієї гонки Кубок світу бере паузу - наступний етап в календарі змагань запланований на 7-10 січня.

Кубок світу в Хохфільцені. Результати жіночого мас-старту

1. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія) - (0+1+0+0) 34:05,4

2. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+0+1+0) +14,0

3. Доротея Вірер (Італія) - (0+0+1+0) +26,9...

23. Дар'я Блашко (Україна) - (0+1+0+1) +2:45,1

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

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Автор: Антон Дудар