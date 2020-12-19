Тіріл Екхофф / Фото REUTERS
Норвежка Тіріл Екхофф стала переможницею гонки переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в Хохфільцені.
До трійки призерів увійшли також сестри зі Швеції Ханна і Ельвіра Еберг.
Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з одним штрафним колом фінішувала 23-ю.
Кубок світу в Хохфільцені. Результати жіночої гонки переслідування
1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+1+0+0) 28:24,8
2. Ханна Еберг (Швеція) - (1+0+1+0) +22,5
3. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) - (1+0+0+1) +27,6...
23. Юлія Джима (Україна) - (0+0+0+1) +2:24,0
51. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0+1+2) +4:21,9
56. Анастасія Меркушина (Україна) - (0+0+1+2) +5:34,8
Кубок світу з біатлону: четвертий етап
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