В рамках четвертого етапу КМ з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування.

Норвежка Тіріл Екхофф стала переможницею гонки переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в Хохфільцені.

До трійки призерів увійшли також сестри зі Швеції Ханна і Ельвіра Еберг.

Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка з одним штрафним колом фінішувала 23-ю.

Кубок світу в Хохфільцені. Результати жіночої гонки переслідування

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+1+0+0) 28:24,8

2. Ханна Еберг (Швеція) - (1+0+1+0) +22,5

3. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) - (1+0+0+1) +27,6...

23. Юлія Джима (Україна) - (0+0+0+1) +2:24,0

51. Дар'я Блашко (Україна) - (0+0+1+2) +4:21,9

56. Анастасія Меркушина (Україна) - (0+0+1+2) +5:34,8

Кубок світу з біатлону: четвертий етап

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Автор: Антон Дудар