Артем Прима показав найкращий результат серед українців / фото biathlon.com.ua

12 грудня пройшла чоловіча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.

Українці відверто провалили гонку: Артем Прима, який стартував 30-м, закінчив гонку на 43-му місці, а другий представник України Антон Дудченко фінішував 45-м. 

Перемогу в чоловічій гонці переслідування здобув француз Кантен Фійон-Майє. Друге місце на подіумі зайняв його співвітчизник Емільєн Жаклен, а трійку переможців замкнув норвежець Йоханнес Дале. 

Кубок світу. 3-й етап. Хохфільцен. Гонка переслідування. Чоловіки

1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 32.38,7 (0+0+0+0)

2. Емільєн Жакелен (Франція) – 25,5 (0+0+0+0)

3. Йоганнес Дале (Норвегія) – 49,5 (1+0+1+0)

...

43. Артем Прима (Україна) – 4.43,3 (2+1+3+1)...

45. Антон Дудченко (Україна) – 4.50,0 (0+0+2+1)...

Кубок світу з біатлону: третій етап 

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Автор: Олег Давигора