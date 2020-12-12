Гонка стала тріумфом для французів.

12 грудня пройшла чоловіча гонка переслідування в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені.

Українці відверто провалили гонку: Артем Прима, який стартував 30-м, закінчив гонку на 43-му місці, а другий представник України Антон Дудченко фінішував 45-м.

Перемогу в чоловічій гонці переслідування здобув француз Кантен Фійон-Майє. Друге місце на подіумі зайняв його співвітчизник Емільєн Жаклен, а трійку переможців замкнув норвежець Йоханнес Дале.

Кубок світу. 3-й етап. Хохфільцен. Гонка переслідування. Чоловіки

1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 32.38,7 (0+0+0+0)

2. Емільєн Жакелен (Франція) – 25,5 (0+0+0+0)

3. Йоганнес Дале (Норвегія) – 49,5 (1+0+1+0)

...

43. Артем Прима (Україна) – 4.43,3 (2+1+3+1)...

45. Антон Дудченко (Україна) – 4.50,0 (0+0+2+1)...

Кубок світу з біатлону: третій етап

З 11 по 13 грудня в австрійському Хохфільцені проходять гонки третього етапу Кубка світу з біатлону 2020-2021. Де дивитися гонки.

Чоловічу збірну на третьому етапі представляють Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.

У жінок в Хохфільцені виступають Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Катерина Бех.

Переможцем жіночої спринтерської гонки в рамках третього етапу Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені стала білоруска Дінара Алімбекова.

Тільки один українець фінішував у топ-30 спринту на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.

Український біатлоністки фінішували в першій десятці естафети на Кубку світу з біатлону в Хохфільцені.

Кращим результатом збірної України в цьому сезоні поки є п'яте місце в жіночій естафеті.

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Автор: Олег Давигора