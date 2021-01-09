Юлія Джима не змогла поліпшити свою стартову позицію.

9 січня в німецькому Оберхофі в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону відбулася жіноча гонка переслідування.

Від України в гонці виступили Юлія Джима та Олена Підгрушна. У той же час Дар'я Блашко гонку пропускала.

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Джима по ходу гонки допустила три промахи і зі стартового 11-го місця опустилася на підсумкове 14-е. Підгрушна піднялася на чотирнадцять позицій, ставши 39-ю.

Лідируючу позицію в гонці зберегла норвежка Тіріл Екхофф.

Кубок світу в Оберхофі: результати жіночої гонки переслідування

1. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (0+1+0+1) 32:20,9

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) - (0+0+0+0) +0,5

3. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+0+1) +43,0...

14. Юлія Джима (0+0+2+1) +2:17,2

39. Олена Підгрушна (0+0+2+0) +4:17,5

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап

П'ятий етап КС з біатлону 2020-2021 проходить в Оберхофі з 8 по 10 січня: де і коли дивитися гонки.

У спринтерській гонці серед жінок перемогу здобула норвежка Тіріл Екхофф, а українка Юлія Джима фінішувала в топ-10.

У чоловіків весь п'єдестал в спринті зайняли біатлоністи з Норвегії.

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Автор: Антон Дудар