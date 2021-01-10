Українська збірна фінішувала на десятій позиції.

У німецькому Оберхофі, який приймає п'ятий етап Кубка світу з біатлону, пройшла змішана естафета.

Збірну України в гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.

Українці у своєму найсильнішому на даний час складі не змогли поборотися за медалі, посівши десяте місце.

Перемогу в гонці здобула Росія, яка перервала серію з 43 гонок без медалей на етапах Кубка світу. Менше секунди в боротьбі за золото росіянам програли норвежці.

Кубок світу в Оберхофі. Результати змішаної естафети

1. Росія - (0+7) 1:08:21,7

2. Норвегія - (0+7) + 0,7

3. Франція - (0+6) +12,1

4. Білорусь - (1+5) + 50,3

5. Німеччина - (1+7) +1: 06,0

6. Швейцарія - (0+7) +1:29,4...

10. Україна - (1+8) +2:15,9

Кубок світу з біатлону: п'ятий етап

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Автор: Антон Дудар