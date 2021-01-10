У німецькому Оберхофі, який приймає п'ятий етап Кубка світу з біатлону, пройшла змішана естафета.
Збірну України в гонці представляли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Артем Прима і Дмитро Підручний.
Українці у своєму найсильнішому на даний час складі не змогли поборотися за медалі, посівши десяте місце.
Перемогу в гонці здобула Росія, яка перервала серію з 43 гонок без медалей на етапах Кубка світу. Менше секунди в боротьбі за золото росіянам програли норвежці.
Кубок світу в Оберхофі. Результати змішаної естафети
1. Росія - (0+7) 1:08:21,7
2. Норвегія - (0+7) + 0,7
3. Франція - (0+6) +12,1
4. Білорусь - (1+5) + 50,3
5. Німеччина - (1+7) +1: 06,0
6. Швейцарія - (0+7) +1:29,4...
10. Україна - (1+8) +2:15,9
Кубок світу з біатлону: п'ятий етап
- П'ятий етап КС з біатлону 2020-2021 проходить в Оберхофі з 8 по 10 січня: де і коли дивитися гонки.
- У спринтерській гонці серед жінок перемогу здобула норвежка Тіріл Екхофф, а українка Юлія Джима фінішувала в топ-10.
- У чоловіків весь п'єдестал в спринті зайняли біатлоністи з Норвегії.
- Юлія Джима - в топ-15: результати жіночої гонки переслідування на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону
- У чоловічій гонці переслідування весь п'єдестал зайняли норвежці.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram