На щастя, ніхто з дітей не постраждав.

У російському місті Кіров ледь не трапилося лихо під час дитячих змагань з легкої атлетики.

У спорткомплексі "Вересніки" діти 2010 року народження змагалися у дисципліні біг на 200 метрів. Під час забігу на них ледь не впав бетонний дах. На щастя, дітлахи пробігли у лічених сантиметрах від розчавленого даху.

Ніхто не постраждав. Всіх швидко евакуювали з приміщення. Найбільш ймовірною причиною обвалення даху називається накопичення на ньому снігу.

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Автор: Будрін Артем