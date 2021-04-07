Приміщення спорткомплексу "Вересніки" / фото instagram.veresniki_kirov
У російському місті Кіров ледь не трапилося лихо під час дитячих змагань з легкої атлетики.
У спорткомплексі "Вересніки" діти 2010 року народження змагалися у дисципліні біг на 200 метрів. Під час забігу на них ледь не впав бетонний дах. На щастя, дітлахи пробігли у лічених сантиметрах від розчавленого даху.
Ніхто не постраждав. Всіх швидко евакуювали з приміщення. Найбільш ймовірною причиною обвалення даху називається накопичення на ньому снігу.
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