Українці провели результативні матчі за "Вашингтон" та "Оклахому".

Українські баскетболісти Олексій Лень та Святослав Михайлюк провели яскраві матчі в НБА.

Лень набрав 20 очок у матчі за "Вашингтон" проти "Брукліна" (106:113).

Українець провів на майданчику 29 хвилин і також зробив 9 підбирань, 1 асист і два блокшоти. Цей матч став для нього найрезультативнішим у складі "Вашингтона".

Михайлюк у матчі проти "Х'юстона" (114:112) провів на майданчику 20 хвилин. За цей час він набрав 15 очок, зробив 3 передачі і 4 підбирання.

Для Михайлюка це другий матч за "Оклахому" і перші набрані очки.

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Автор: Антон Дудар