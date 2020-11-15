Турнір пройшов у новому будинку ігрових видів спорту "Олімпійські резерви".

Будинок ігрових видів спорту "Олімпійські резерви" в Дніпрі прийняв чемпіонат України з бадмінтону.

Вперше місто прийняло змагання такого рівня. Комплекс було побудовано на гроші обласного та державного бюджету, а відкриття відбулося раніше цього тижня.

Відповідність світовим стандартом дозволить "Олімпійським резервам" в майбутньому також проводити міжнародні змагання.

Чемпіонат України з бадмінтону є головним стартом країни в цьому виді спорту. За нагороди боролися 112 спортсменів, що представляють Дніпро, Київ, Харків, Одесу, Вінницю та Миколаїв.

Найяскравішим моментом стала перемога 19-річного Данила Боснюка з Дніпра у фіналі, де йому протистояв досвідчений бадмінтоніст Артем Почтарьов. З повними результатами можна ознайомитися на сайті Федерації бадмінтону України.

"В цілому ці змагання показали, що у нас зростає сильна зміна і молоді спортсмени можуть дати гідний бій. Я вітаю переможців і дякую всім учасникам за гру, за враження та емоції", - сказав голова Дніпропетровської обласної ради, віце-президент Федерації бадмінтону України Святослав Олійник.

"Ми довго чекали на зал такого рівня. Це дозволить підвищити рівень підготовки наших спортсменів. І за це ми вдячні Дніпропетровській області, її керівництву", - додав глава Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

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Автор: УНІАН