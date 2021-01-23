Олексій Лень продовжить кар'єру в найсильнішій лізі світу.

Український баскетболіст Олексій Лень підписав контракт з клубом НБА "Вашингтон Візардс".

Про це повідомляє прес-служба "Вашингтона" в Twitter.

Умови угоди не уточнюються.

"З поверненням до DMV, Алекс Лень", - йдеться в повідомленні клубу.

DMV називають столичний регіон, в який входять Вашингтон і частини штатів Меріленд і Вірджинія. У студентські роки Лень виступав за університет Меріленда.

Відзначимо, що "Вашингтон" на даний момент є аутсайдером Східної конференції, займаючи 14-е місце.

Раньше Лень був відрахований з "Торонто Репторз" через два місяці після підписання.

Олексій Лень в НБА: головне

Лень почав свою кар'єру в НБА в 2013-му році, поповнивши "Фінікс". У 2018-му році він перейшов в "Атланту". Зараз Лень проводить свій 8-й сезон в НБА.

У складі "Атланти" українець в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

У лютому поточного року центровий став частиною обміну і перейшов в "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

У "Торонто" українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбору за 10.9 хвилини на паркеті.

Всього Лень в лізі провів 474 матчі, в середньому за кар'єру набираючи 7.9 очка і 6.2 підбирання.

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Автор: Антон Дудар