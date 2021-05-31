Наомі Осака продовжує бойкотувати ЗМІ.

Друга ракетка світу Наомі Осака, яка в цьому році стала співвласником футбольного клубу, заявила, що знімається з Ролан Гаррос-2021.

"Всім привіт. Не думала, що колись потраплю в таку ситуацію. Думаю, зараз найкраще, що я можу зробити - це знятися з турніру, щоб всі могли зосередитися на тенісі, який зараз грається в Парижі", - написала спортсменка у своєму Twitter.

Причиною є те, що Осака відмовилася від спілкування з мас-медіа. За це організатори оштрафували її на 15 тисяч доларів і погрожували дискваліфікувати тенісистку з турніру. Проте японка вирішила сама знятися на знак протесту.

З цьогорічного Відкритого чемпіонату Франції, що є турніром з серії Великого шолому, вже вилетіли Б’янка Андреєску, Йоганна Конта й Кікі Бертенс.

У другому раунді Осака повинна була зустрітись з Анною Богдан, але представниця Румунії отримає путівку до третього кола без боротьби.

Зауважимо, що Осака є найвпливовішою тенісисткою світу. Журнал Time оприлюднив топ-100 найвпливовіших людей світу. Осака зайняла дуже високу сходинку і серед всіх спортсменів її здобутки відзначили найбільше. Передусім, за те, що Наомі не залишалася осторонь соціальних проблем та озвучувала активну позицію щодо проблеми расизму та поліцейського свавілля.

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Автор: Артем Будрін